L'emergenza infortuni costringe Conte agli esperimenti: Gutierrez provato a centrocampo

L’emergenza infortuni che sta colpendo il Napoli nelle ultime settimane sta costringendo Antonio Conte a rivedere continuamente piani e soluzioni tattiche. Con diversi titolari fuori per problemi fisici, il tecnico azzurro sta sperimentando nuove collocazioni per i calciatori rimasti a disposizione, cercando di mantenere equilibrio e competitività nonostante le assenze.

Tra i giocatori che si sono dovuti adattare c’è Miguel Gutierrez. Lo spagnolo, infatti, nelle ultime gare è stato impiegato sulla fascia destra per sopperire agli stop di Neres, Politano, Mazzocchi e, successivamente, anche di Di Lorenzo. Una scelta dettata dall’emergenza, che ha però messo in luce la sua disponibilità a mettersi al servizio del gruppo, anche lontano dalla sua posizione naturale.

Nel corso dell’ultimo test disputato a Castel Volturno contro l’Ischia, come riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Conte ha voluto spingersi oltre, provandolo addirittura da centrocampista. Un’ulteriore soluzione tattica studiata per ampliare le alternative in un momento particolarmente delicato della stagione. Per l’ex Girona si tratta dunque di un ruolo inedito, l’ennesimo da quando è iniziata l’emergenza. Nonostante ciò, Gutierrez sta dimostrando grande spirito di adattamento.