Napoli, Gutierrez: "Sono d'accordo con Manna, non era fallo di Hojlund"
TUTTO mercato WEB
Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Prima un commento sull'episodio Hojlund-Hien: "Sono d'accordo con Manna, non è fallo e non so perché il VAR non abbia aiutato l'arbitro. Tutte le settimane sono così, vediamo cosa succede".
Gli episodi toccano questa partita, ma è la prima volta che vi fate rimontare.
"Questo 2-0 cambiava la partita completamente".
Il tuo primo assist in Serie A. L'hai studiato?
"No, ho chiesto e ho fatto così".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile