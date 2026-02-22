Napoli, Gutierrez: "Sono d'accordo con Manna, non era fallo di Hojlund"

Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Prima un commento sull'episodio Hojlund-Hien: "Sono d'accordo con Manna, non è fallo e non so perché il VAR non abbia aiutato l'arbitro. Tutte le settimane sono così, vediamo cosa succede".

Gli episodi toccano questa partita, ma è la prima volta che vi fate rimontare.

"Questo 2-0 cambiava la partita completamente".

Il tuo primo assist in Serie A. L'hai studiato?

"No, ho chiesto e ho fatto così".