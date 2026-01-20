Gyokeres entra e la mette all'incrocio: Arsenal sul 3-1 a San Siro contro l'Inter
Entrato al 75' al posto di Gabriel Jesus, all'84' Viktor Gyokeres mette forse la parola fine alla partita fra Inter ed Arsenal. Contropiede retto da solo per l'attaccante, che poi approfitta di un pallone rimasto vagante sui 20 metri, per scaricarlo con un destro delizioso quasi sotto l'incrocio.
