Leonetti si sblocca e trascina il Campobasso: "Vivo per il gol, questa rete mi ridà energia"

A Forlì è tornato a ruggire anche Vito Leonetti, autore del gol decisivo nel 2-3 che ha completato la rimonta rossoblù. Una rete pesante, soprattutto a livello personale, che interrompe un digiuno che l’attaccante non ha mai nascosto di aver sofferto:

“Mi mancava segnare, vivo per questo. Venivo da sette partite senza gol e ne avevo bisogno. Questa rete mi dà energia positiva e mi permette di aiutare la squadra. L’importante, però, era vincere: sarebbe andato bene anche se avesse segnato un altro”.

Leonetti ha poi analizzato il momento di difficoltà vissuto nel primo tempo:

“I primi 15 minuti li abbiamo giocati bene, poi l’episodio del rigore ci ha tagliato le gambe. Non siamo stati lucidi, il campo era difficile e abbiamo preso anche il secondo gol. Nell’intervallo ci siamo guardati negli occhi: serviva una reazione vera”.

Reazione che nel secondo tempo è arrivata forte e chiara:

“Abbiamo tirato fuori voglia, rabbia e fame. Questa squadra ha un potenziale enorme e oggi lo ha dimostrato”.

Infine, un pensiero speciale ai tifosi del Campobasso, accorsi in massa anche in trasferta:

“Sono stati tantissimi, più dei padroni di casa. Vincere per loro è sempre speciale. Ora dobbiamo ripartire da questa intensità”.