L'onestà di Haaland: "Ora mi mangeranno, ma non conosco molto di Pio Esposito..."

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara contro l'Italia l'attaccante norvegese, Erling Haaland, ha parlato con la solita schiettezza di svariati temi. Regalando anche un sorriso riguardo ad un rivale in ascesa che affronterà in campo, il centravanti dell'Inter Francesco Pio Esposito.

Cosa pensi di Pio Esposito?

"A essere onesto non conosco molto di lui, forse mi mangeranno per queste parole ma quando giochi per l'Italia devi avere qualità. E devi averle anche quando giochi per l'Inter, è così".

Senti la responsabilità di dover portare al Mondiale?

Sento la responsabilità di dover portare la Norvegia al Mondiale, è ciò che cerco di fare dal 2019. Ora siamo molto vicini, non so se si può chiamare evento storico e farò di tutto per farlo accadere. C'era mio padre l'ultima volta, questo certamente mi ha motivato".

E' come una liberazione questa qualificazione?

"Ho sempre avvertito la pressione. Ora sono migliorato sotto questo punto di vista, sento la pressione ma meno di prima. Abbiamo tanti bravi giocatori, tanti giovani che cresceranno. Stiamo cercando di costruire qualcosa di speciale. Nella mia carriera vorrei giocare tanti Mondiali ed Europei, è ciò che voglio. Tra dieci anni vedremo dove siamo".