Verona, Nelsson è già leader. E svela il futuro: "Non tornerò al Galatasaray"

Nel Verona di Paolo Zanetti c'è un giocatore arrivato in estate che si è immediatamente calato nella parte di leader: Victor Nelsson al centro della difesa sembra oggi inamovibile.

Il centrale danese è arrivato in gialloblu con la formula del prestito dal Galatasaray e dal suo ritorno in Italia sembra aver ritrovato subito fiducia. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano danese Bold ha confermato che in Veneto è partito con il piede giusto: “Sono molto felice di essere al Verona. È un ottimo club, con un ottimo staff tecnico e una città fantastica", le sue parole.

Riguardo al suo futuro poi si è sbilanciato così: Non voglio dilungarmi troppo su quello che è successo al Galatasaray. Ma posso dire che è stato un periodo difficile quando sono tornato quest’estate dal mio prestito alla Roma. Ho trascorso anni fantastici nel club, dove sono amato dai tifosi e ho vinto diversi titoli, Quando sono passato alla Roma, ho dovuto prolungare il mio contratto con il Galatasaray fino al 2027. Era la condizione per il mio prestito. Quest’estate, quando sono andato al Verona, la condizione era la stessa. Ho dovuto prolungare il mio contratto di un anno, fino al 2028. Vedremo cosa succederà quest’estate, ma so che il mio futuro non è al Galatasaray. Non tornerò indietro".