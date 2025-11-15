Lazio, la questione rinnovi sul tavolo. Incontro con l'agente di Cancellieri

La Lazio riflette sui giocatori che sono arrivati a scadenza di contratto - al prossimo 30 giugno 2026 - o prossimi alla scadenza. Secondo quanto riporta Il Messaggero la questione dei prolungamenti è una delle più incandescenti in casa biancoceleste, visto che con il mercato bloccato ed il saldo zero, i prolungamenti rischierebbero di rimanere bloccati almeno sino a giugno.

Si parla dei vari Provedel e Gila, passando per Romagnoli e anche altri. In particolare, il centrale spagnolo, il cui contratto scadrà nel 2027, ha addosso gli occhi di alcuni club della Premier League inglese oltre che dell'Inter.

Stando a quanto si legge, il club avrebbe intenzione di lasciar andare a scadenza alcuni giocatori, volendone invece rinnovare altri. Attualmente il contratto di Marusic, Basic, Vecino e Pedro scadrà nel 2026, per i loro casi bisognerà dunque capire la volontà di entrambe le parti in causa.

Fra i giocatori in ascesa in questo inizio di stagione c'è poi Matteo Cancellieri. Nonostante il recente stop per infortunio, è una delle note più liete di questa prima parte di annata. Il quotidiano riferisce che il suo agente sarebbe passato a Formello qualche settimana fa per sondare il terreno in merito a un eventuale rinnovo di contratto.