Inter, Calhanoglu può riposare: "Niente rischi con la Spagna, valuteremo con Montella"

La Turchia batte 2-0 la Bulgaria con l'ennesimo gol su calcio di rigore del proprio capitano, Hakan Calhanoglu. Alla squadra di Vincenzo Montella rimane dunque solamente lo scontro diretto contro la Spagna, previsto martedì sera. Al tecnico italiano spetta una mission impossible simile a quella degli azzurri: dovrebbe vincere con 8 reti di scarto per sperare nel primo posto.

Ecco che dunque i playoff sono praticamente ufficiali per la Turchia, esattamente come per l'Italia, che dunque affronterà la prossima sfida in terra iberica con le giuste accortezze del caso. In merito proprio Hakan Çalhanoğlu si è espresso riguardo al rischio squalifiche per i playoff, che non vuole correre: "C'è la questione dei cartellini gialli e ne parleremo con il nostro allenatore. Vogliamo arrivare ai playoff e non vogliamo correre rischi", ha detto riferendosi alla squadra di cui è leader.

Al momento, comunque, la Turchia si trova al secondo posto della classifica del Gruppo E dietro la Spagna ma in solitaria in zona playoff per giocarsi l'accesso al Mondiale 2026. Calhanoglu ha aggiunto: "Ogni sconfitta pesante rende una persona ancora più ambiziosa, lo abbiamo dimostrato nella partita contro la Georgia. Sapevamo che la Spagna era favorita, forse abbiamo vissuto la partita troppo intensamente. Accesso diretto? Non è andata, bisogna accettarlo. L’importante era entrare nel primo sorteggio, e ci siamo riusciti".