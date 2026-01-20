Hamsik a Copenaghen, ma non solo per il Napoli: il suo primogenito ha firmato coi danesi

C’è un filo che lega Napoli e Copenaghen, e passa ancora una volta dal nome di Marek Hamsik. L’ex capitano azzurro sarà questa sera sugli spalti del Parken per seguire la sfida di Champions League tra Copenhagen e Napoli, ma la trasferta danese per lui ha soprattutto un valore familiare.

Il motivo è tutto racchiuso in una firma arrivata da pochi giorni: suo figlio Christian, classe 2010, è stato infatti appena tesserato dal club danese. Un passo importante nel percorso calcistico del giovane Hamsik, che ha convinto il Copenhagen a puntare su di lui per il proprio settore giovanile.

Marek è sbarcato ieri in Danimarca proveniente da Vienna e oggi vivrà una giornata speciale, divisa tra il cuore azzurro e l’orgoglio di padre. Da una parte la squadra che ha segnato la sua carriera, dall’altra il futuro di suo figlio, pronto a muovere i primi passi in un ambiente internazionale.

Al Parken, dunque, ci sarà anche lui: tifoso del Napoli, ma soprattutto papà presente nel momento più importante dell’inizio della carriera di Christian. Un incrocio di emozioni che rende ancora più speciale la notte europea.