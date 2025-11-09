Il Bologna? E la squadra alla quale il Napoli ha segnato di più. Una goleada memorabile

Un Bologna in salute è quello che si appresta ad affrontare il Napoli. La formazione allenata da Vincenzo Italiano viene da sette risultati utili consecutivi, nello specifico quattro vittorie e tre pareggi. In casa poi i rossoblu hanno un cammino d’eccellenza perché sono quasi a punteggio pieno, con tre successi e un pari in quattro gare.

Il Napoli nel corso dell’ultimo turno di campionato ha ottenuto il primo pareggio in questo torneo. Ci ha pensato il Como a fermare gli azzurri al Maradona (0-0). In trasferta Conte e i suoi hanno subito le due sconfitte che hanno rallentato un po’ il cammino dei campioni d’Italia in carica.

Il Bologna è la squadra alla quale il Napoli ha segnato più gol in Serie A: 198 per la precisione. C’è poi la Lazio a quota 194 e il Torino a 181. E a proposito di reti, memorabile davvero la vittoria per 7-1 ottenuta dai partenopei al Dall’Ara il 4 febbraio 2017 con triplette di Hamsik e Mertens.

Napoli in serie positiva da sei partite nel capoluogo emiliano (due vittorie e quattro pareggi). L’ultimo ko è quello del 25 maggio 2019 (3-2).

Il Napoli, con il Pisa e il Milan, è la squadra che ha calciato più rigori in questo campionato, ovvero tre. Partenopei e toscani sono riusciti a trasformare tutti i tiri dal dischetto, mentre i rossoneri ne hanno sbagliato uno. Purtroppo per la formazione allenata da Conte, calciando uno di questi De Bruyne ha riportato un grave infortunio muscolare che lo terrà fuori dai campi a lungo.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)

67 incontri disputati

31 vittorie Bologna

17 pareggi

19 vittorie Napoli

106 gol fatti Bologna

85 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1929/1930 Serie A Bologna vs Napoli 3-1, 4° giornata

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2024/2025 Serie A Bologna vs Napoli 1-1, 31° giornata