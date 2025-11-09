Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Bologna? E la squadra alla quale il Napoli ha segnato di più. Una goleada memorabile

Il Bologna? E la squadra alla quale il Napoli ha segnato di più. Una goleada memorabileTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 09:38Le Statistiche
Redazione Footstats

Un Bologna in salute è quello che si appresta ad affrontare il Napoli. La formazione allenata da Vincenzo Italiano viene da sette risultati utili consecutivi, nello specifico quattro vittorie e tre pareggi. In casa poi i rossoblu hanno un cammino d’eccellenza perché sono quasi a punteggio pieno, con tre successi e un pari in quattro gare.

Il Napoli nel corso dell’ultimo turno di campionato ha ottenuto il primo pareggio in questo torneo. Ci ha pensato il Como a fermare gli azzurri al Maradona (0-0). In trasferta Conte e i suoi hanno subito le due sconfitte che hanno rallentato un po’ il cammino dei campioni d’Italia in carica.

Il Bologna è la squadra alla quale il Napoli ha segnato più gol in Serie A: 198 per la precisione. C’è poi la Lazio a quota 194 e il Torino a 181. E a proposito di reti, memorabile davvero la vittoria per 7-1 ottenuta dai partenopei al Dall’Ara il 4 febbraio 2017 con triplette di Hamsik e Mertens.

Napoli in serie positiva da sei partite nel capoluogo emiliano (due vittorie e quattro pareggi). L’ultimo ko è quello del 25 maggio 2019 (3-2).

Il Napoli, con il Pisa e il Milan, è la squadra che ha calciato più rigori in questo campionato, ovvero tre. Partenopei e toscani sono riusciti a trasformare tutti i tiri dal dischetto, mentre i rossoneri ne hanno sbagliato uno. Purtroppo per la formazione allenata da Conte, calciando uno di questi De Bruyne ha riportato un grave infortunio muscolare che lo terrà fuori dai campi a lungo.

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A E SERIE B)
67 incontri disputati
31 vittorie Bologna
17 pareggi
19 vittorie Napoli
106 gol fatti Bologna
85 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI
1929/1930 Serie A Bologna vs Napoli 3-1, 4° giornata
L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI
2024/2025 Serie A Bologna vs Napoli 1-1, 31° giornata

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Fumogeni e fuochi d'artificio in Europa: la UEFA multerà il Bologna. E col Napoli... Fumogeni e fuochi d'artificio in Europa: la UEFA multerà il Bologna. E col Napoli senza tifo
Italiano prova a centrare il colpo. Il Corriere di Bologna: "Assalto rossoblù alla... Italiano prova a centrare il colpo. Il Corriere di Bologna: "Assalto rossoblù alla capolista"
Conte atteso all'insidiosa trasferta di Bologna. Cronache di Napoli: "Servono i gol... Conte atteso all'insidiosa trasferta di Bologna. Cronache di Napoli: "Servono i gol delle punte"
Altre notizie Le Statistiche
Il Bologna? E la squadra alla quale il Napoli ha segnato di più. Una goleada memorabile... Il Bologna? E la squadra alla quale il Napoli ha segnato di più. Una goleada memorabile
Quello di oggi sarà il derby numero 16 per mister Spalletti Quello di oggi sarà il derby numero 16 per mister Spalletti
Lecce, un gol dalla panchina per raggiungere la Juve. Verona 4 marcatori sono pochi... Lecce, un gol dalla panchina per raggiungere la Juve. Verona 4 marcatori sono pochi
Como-Cagliari: si parte da 3-0 nei primi 15 minuti. Una vittoria che manca da 22... Como-Cagliari: si parte da 3-0 nei primi 15 minuti. Una vittoria che manca da 22 anni
Vincere coppe Campioni e UEFA… firmare l’unico colpo del Monza a Pescara Vincere coppe Campioni e UEFA… firmare l’unico colpo del Monza a Pescara
De Rossi riparte dal Genoa e trova quel Vanoli che ai tempi della SPAL… De Rossi riparte dal Genoa e trova quel Vanoli che ai tempi della SPAL…
Genoa-Fiorentina comincia con un record. Viola che potrebbero fare 50 Genoa-Fiorentina comincia con un record. Viola che potrebbero fare 50
A La Spezia la prima di Donadoni contro un Bari già incrociato 3 volte A La Spezia la prima di Donadoni contro un Bari già incrociato 3 volte
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
2 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
3 Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli senza Kean, tocca a Piccoli
4 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Tre indizi fanno una prova: il Milan non sa tenere il vantaggio. Questione mentale e non solo
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta
Immagine top news n.2 Il Milan ha il mal di provinciali: si siede sugli allori e subisce una rimonta. Ancora una volta
Immagine top news n.3 Juve pareggiona, il Toro si aggrappa a super Paleari. E Spalletti fa mille punti in A
Immagine top news n.4 Grande con le grandi, piccolo con le piccole: 3 indizi fanno una prova, il Milan ha un problema
Immagine top news n.5 Parma-Milan 2-2, le pagelle: Delprato pericolo costante. Estupinan, ritorno horror
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan butta via due punti, ma intanto aggancia il Napoli
Immagine top news n.7 Il Milan si butta via, il Parma recupera il doppio svantaggio: al Tardini finisce 2-2
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.2 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.3 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
Immagine news podcast n.4 Dusan Vlahovic può davvero rinnovare con la Juventus?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Amadeus crede all'Inter di Chivu: "E' già pronta a lottare su tutti i fronti per vincere"
Immagine news Serie A n.2 Parma, tegola Suzuki: frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide
Immagine news Serie A n.3 "Marassi torni un inferno": il gladiatore De Rossi guida il Genoa, ma oggi sarà in tribuna
Immagine news Serie A n.4 Torino, Baroni fa un regalo ai suoi dopo il derby: la squadra avrà tre giorni di riposo
Immagine news Serie A n.5 Inter, Acerbi da dentro o fuori: la sfida al passato dirà molto del suo futuro
Immagine news Serie A n.6 Fumogeni e fuochi d'artificio in Europa: la UEFA multerà il Bologna. E col Napoli senza tifo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La peggior Sampdoria di sempre: ultima a -4 dai playout. La luce in fondo al tunnel non si vede
Immagine news Serie B n.2 Serie B, domenica di grande calcio: Cesena-Avellino e Pescara-Monza chiudono la 12ª giornata
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Pescara-Monza: Vivarini per il riscatto, Bianco per la vetta della classifica
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Cesena-Avellino: in casa biancoverde scocca l'ora di Gennaro Tutino
Immagine news Serie B n.5 Cesena-Avellino, i convocati di Biancolino: si ferma Iannarilli. Ma è tornato Patierno
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Foti: "Prestazione deludente, la paura qui non può esistere"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Dolomiti Bellunesi ko contro il Cittadella, Bonatti: "Io ho fiducia nell'organico"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, prosegue la 13ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.3 Sassuolo W., Spugna: "Grande carattere e voglia di reagire, questo punto vale doppio"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, Capuano: "Vittoria meritata, questo gruppo mi ha fatto ritrovare entusiasmo"
Immagine news Serie C n.5 Rabbia pres. Pontedera dopo il ko con il Guidonia: "Arbitraggio insufficiente, la società valuterà ogni via possibile"
Immagine news Serie C n.6 Novara, Zanchetta: "Contro il Lecco servirà attenzione e continuità per tutti i novanta minuti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?