Napoli, tifoso d'eccezione a Copenhagen: stasera al Parken anche il grande ex Hamsik

Copenhagen-Napoli, in una notte speciale. Non sarà una serata come le altre al Parken. Tra i tifosi azzurri sugli spalti, infatti, ci sarà anche un volto che a Napoli è rimasto nel cuore: Marek Hamsik. L’ex capitano e recordman di presenze del Napoli è arrivato ieri in Danimarca, pronto a vivere una giornata dal sapore speciale tra passato e futuro.

Da una parte l’amore mai nascosto per la squadra che ha segnato la sua carriera e la sua vita, in cui ha trascorso praticamente tutta la carriera; dall’altra l’orgoglio di padre. Hamsik, infatti, approfitterà della trasferta europea per stare vicino al figlio Christian, classe 20010, appena tesserato dal Copenhagen. Un intreccio di emozioni che renderà ancora più particolare la sfida di Champions League contro gli azzurri.

Come racconta il Corriere dello Sport, Marek si presenterà al Parken in versione tifoso d’eccezione, pronto a sostenere il Napoli insieme agli amici conosciuti ai tempi in cui viveva al Villaggio Coppola, a pochi passi dal centro sportivo di Castel Volturno. Un legame mai spezzato, nonostante gli anni e i chilometri. Per Hamsik sarà una giornata da vivere tutta d’un fiato: prima papà orgoglioso, poi cuore azzurro. E chissà che il Parken non gli regali qualche emozione in più.