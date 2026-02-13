Hellas, presentata la quarta maglia dedicata a San Valentino: verrà indossata a Parma

"Per celebrare la città dell'amore di Giulietta e Romeo, una divisa speciale"

"Per celebrare la città dell'amore di Giulietta e Romeo, l'Hellas Verona, insieme al partner tecnico Joma, presenta una divisa speciale in concomitanza con la giornata di San Valentino dedicata agli innamorati". Così l'Hellas Verona ha annunciato la quarta maglia 2025-26, che verrà utilizzata solo nel prossimo weekend dalle due squadre scaligere.

La divisa speciale, di colore nero con scritte e simboli oro, nel fondo della maglia richiama le dediche che si trovano all'ingresso della Casa di Giulietta nel centro della città. Pensieri spontanei, intimi, lasciati da giovani innamorati provenienti da ogni parte del mondo come segni di reciproco amore. Lo stesso sentimento che accompagna e contraddistingue da sempre i tifosi dell'Hellas per la squadra della propria città. Lo shooting, prodotto nel cortile della Casa di Giulietta vuole celebrare una delle storie d'amore più conosciute al mondo che contribuiscono a rendere famosa a livello internazionale la città di Verona.

Le prime ad indossare la nuova divisa speciale saranno le ragazze dell'Hellas Verona Women che sabato, proprio nel giorno di San Valentino, scenderanno in campo contro il Venezia alle ore 14.30 allo stadio 'Talericio' di Mestre, nella sfida valevole per la 17a giornata del campionato di Serie B Femminile 2025/26. Domenica sarà poi il turno della Prima squadra maschile, impegnata allo stadio 'Tardini' contro il Parma nella gara valevole per la 25a giornata del Campionato di Serie A Enilive 2025/26.

Le maglie indossate dai gialloblù in Parma-Hellas Verona saranno successivamente messe all’asta su MatchWornShirt a sostegno di Hellas Verona Foundation che girerà l'intero devoluto alla Caritas Diocesana Veronese per il progetto 'Casa Insieme a Voi'. L'asta inizierà domenica al momento del calcio d'inizio e renderà disponibili tutte le divise dei giocatori convocati più i loro pantaloncini. Le maglie che i tifosi potranno acquistare allo store avranno la stessa produzione, il medesimo tessuto e tutti i dettagli identici delle divise che indosseranno i calciatori in campo nella partita di campionato Parma-Hellas Verona di domenica 15 febbraio. L'iniziativa è un'esclusiva di Joma, che intende offrire ai tifosi un prodotto di assoluta qualità ed eccellenza.

La maglia è caratterizzata dal colletto, per uno stile classico, e da dettagli laterali in mesh, per garantire migliore vestibilità, massimo comfort e consentire di muoversi in totale libertà. Il tessuto individuato da Joma per la produzione del 4th kit è composto da poliestere interlock al 100% con finitura sport. Nelle zone di massima sudorazione, dove il calciatore ha bisogno di una traspirazione maggiore, il tessuto in mesh inserito lateralmente è stato trattato con il sistema micro-mesh, una tecnologia che garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo, aumentando la sensazione di comfort dell’atleta. Tutti i loghi, realizzati con tecnica thick printing, sono termo applicati per evitare possibili sfregamenti sulla pelle e migliorare ulteriormente il comfort degli atleti".