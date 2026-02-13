TMW
Roma, recuperati Dybala e Soulè: nell'allenamento di oggi ancora a parte Koné ed Hermoso
Allenamento mattutino per la Roma in vista della importantissima partita contro il Napoli: ottime notizie per Gasperini, che recupera Dybala e Soulé, regolarmente in gruppo. Ancora a parte ancora Hermoso, Koné, Ferguson, Dovbyk ed El Shaarawy: per loro difficilmente ci sarà la convocazione per la sfida ai partenopei.
