Parma-Verona, le probabili formazioni: emergenza difesa per Cuesta, ballottaggio Sarr-Bowie

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Parma-Hellas Verona (Domenica 15 febbraio, ore 15.00, arbitra Pairetto, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Parma

Per far fronte all’assenza di ben tre difensori centrali, mister Carlos Cuesta sarà quasi obbligato a tornare alla difesa a quattro, con l’accentramento di capitan Delprato a fianco di Circati. Sulla corsia di destra prenderà dunque posto Britschgi, mentre a sinistra non si discute la presenza di Valeri. Ci si aspettano cambi anche in mediana, dove Nicolussi Caviglia potrebbe sostituire Sorensen. Il terzetto di centrocampo sarebbe dunque composto dal valdostano al centro, affiancato dai soliti Bernabé e Keita. Il peso dell’attacco sarà certamente sulle spalle di Mateo Pellegrino, ma ci sono molti dubbi sui due trequartisti: molto forte la suggestione Strefezza, con uno tra Oristanio (favorito) e Ondrejka a completare la linea d’attacco. (da Parma, Edoardo Mammoli)

Come arriva l'Hellas Verona

Potrebbero rivedersi Belghali, Bella-Kotchap, sono in dubbio Lovric (affaticamento) e soprattutto Bernede (distorsione alla caviglia), fuori Valentini e Gagliardini. Suslov parzialmente in gruppo, punta la sfida al Sassuolo. In porta sarà confermato Montipò, in difesa potrebbe rientrare come titolare Bella-Kotchap, altrimenti ci sarà Slotsager con Nelsson ed Edmundsson. Sulle due fasce, nel 3-5-2 gialloblu, Frese e Lirola, sempre che Belghali non sia già pronto a partire dal 1', sulla destra. In mediana c'è da capire se potrà esserci Lovric, altrimenti scelte quasi obbligate con Serdar, Al-Musrati e Niasse. In avanti ballottaggio Sarr-Bowie per affiancare Orban. (da Verona, Daniele Najjar)