Verona, Valentini svela: "Io volevo restare al Boca e rinnovare". Perché è saltato tutto

Il 2 gennaio del 2025, dopo un conflitto con la dirigenza del Boca Juniors, Nicolas Valentini si è trasferito a parametro zero alla Fiorentina. Con il club viola ha firmato un contratto fino a giugno 2029, ma dopo un solo mese è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto all'Hellas Verona con cui ha raccolto 27 presenze dal suo arrivo. Nel corso di un'intervista rilasciata allo youtuber Ezzequiel e ripresa da ESPN Argentina, tuttavia, il difensore argentino di 24 anni ci ha tenuto a precisare cosa sia accaduto di preciso per spingerlo a lasciare la Bombonera per approdare in Serie A.

Soprattutto perché la sua carriera con il Boca si è interrotta per il mancato rinnovo, sebbene sia cresciuto nel club argentino e il legame fosse fortissimo: "Credo ci fosse una visione differente, il trattamento... La mia intenzione è sempre stata quella di poter rinnovare", ha dichiarato Valentini, scoprendo il vaso di Pandora. "Se ritengo che da parte del Boca non ci sia stata la stessa intenzione? Ovviamente, perché se fosse stato così mi avrebbero rinnovato il contratto".

"La mia idea è sempre stata quella di restare, perché sono stato lì per 10 anni, fin da piccolissimo, e il Boca è casa mia", ha proseguito Valentini. "Il Boca mi ha dato tutto e gli sarò sempre grato. Sono sempre stato aperto al rinnovo, con molte alternative e voglia di farlo. Volevo restare, ma a volte le cose non vanno come previsto".