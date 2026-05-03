Live TMW Hellas Verona, Bowie: "Contento per il gol. Futuro? Voglio restare a qui"

Kieron Bowie, attaccante del Verona, ha parlato al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore gialloblù.

Ci racconti il gol?

Spesso chiedo dei cross ai miei compagni poi ho tirato di prima ed è andata bene".

Avevi mai fatto un gol così importante?

"In Scozia non ho mai segnato ai Rangers o Celtic. Segnare in questo stadio è stata una splendida emozione".

Confermi di voler restare a Verona?

Non cambio e ho quattro anni di contratto. Io sto bene qui a Verona anche la mia famiglia è felice qui. Perciò la mia volontà è quella di restare qui".

Non hai mai segnato al Bentegodi?

"Io vorrei segnare in tutte le partite. Adesso ho segnato due volte a Torino e a Bologna. Poi spero di segnare anche a Verona".

Le emozioni degli ultimi giorni?

"Eravamo molti frustrati per questa retrocessioni nonostante fossimo consapevoli della situazioni. In questa stagione non abbiamo ottenuti i punti che meritavamo e adesso dobbiamo pensare subito a tornare in Serie A".