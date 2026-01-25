Hellas Verona, nome nuovo per la difesa: trattativa con il Besiktas per Uduokhai

Come spesso capita, potrebbe essere un gennaio di grande rivoluzione per l'Hellas Verona sul calciomercato e tra i reparti in cui il club scaligero è pronto a rifarsi il look troviamo la difesa. Con un nome nuovo che emerge, fornito da Sky Sport.

Stando alle informazioni diffuse dall'emittente satellitare, infatti, l'Hellas Verona sta provando a prendere Felix Uduokhai (28 anni), difensore classe 1997 tedesco dal curriculum internazionale che attualmente gioca in Turchia, con la maglia del Besiktas, che l'ha acquistato la scorsa estate dall'Augsburg, in Bundesliga, per 5 milioni di euro, assicurandoselo così a titolo definitivo dopo averlo avuto la stagione scorsa in prestito oneroso. In questi primi mesi di esperienza in Turchia, per Uduokhai 13 presenze tra Super Lig, coppa nazionale e turni di qualificazione di Europa League e Conference, per un totale di 1015 minuti in campo.

L'Hellas Verona ha già avviato i contatti necessari con il Besiktas per arrivare a Uduokhai. Al momento la distanza sulla valutazione risulta piuttosto contenuta, di fatto balla 1 milione di euro tra quanto chiedono i turchi e quanto propongono i gialloblù di Serie A. Il vero nodo però, si apprende dall'emittente satellitare, riguarda l'inserimento del riscatto, tra il diritto e l'obbligo.