Lazio, Patric: "I tifosi ci danno forza per il finale". E sul 'nuovo ruolo': "Mi sono sentito bene"

Davanti ai propri tifosi, tornati per l’occasione a gremire l’Olimpico, la Lazio batte di misura il Milan 1-0 grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Isaksen. Un successo che ai microfoni di Lazio Style il difensore spagnolo dei biancocelesti Patric ha analizzato così: “Giornata perfetta. Per l’atteggiamento della squadra e per i tifosi che tornano. Ci dà tanta forza per questo finale di stagione”.

Una grande partita quella di Patric che, visti gli infortuni di Cataldi, Rovella e Basic, è stato adattato da Sarri a centrocampista centrale davanti alla difesa: “Io come sempre sono disponibile a giocare da tutte le parti. Mi sono sentito molto bene, però è il mister che decide. Sono sempre disponile per questa maglia in qualsiasi ruolo. Pensare come un difensore e sapere i movimenti ti aiuta, anche quando sei in inferiorità numerica e un giocatore può fare un contropiede e in alcune situazioni in area. Sono contento”.