Hernanes: "Juventus, Spalletti ha fatto un lavoro pazzesco. Le punizioni? Deve tirarle Yildiz"

Hernanes, ex centrocampista tra le altre della Juventus, è stato intervistato da Radio Bianconera per commentare l'attualità di casa bianconera. Queste le sue dichiarazioni, a partire dai pochi gol degli attaccanti: "Il calcio è cambiato, i giocatori hanno più ruoli, devono saper fare. un po' tutto. Oggi la funzione di segnare non appartiene più solo all'attaccante. Ora devi marcare, devi rientrare per dialogare con i compagni quindi all'attaccante non viene più chiesto di fare solo gol ma devi giocare. Idem a chi difende o chi gioca a centrocampo".

Sul lavoro di Spalletti nella Juve: "Spalletti ha fatto un lavoro pazzesco. La squadra gioca bene, è fluida, gioca in velocità e con intensità, va fortissimo. Manca una punta per aumentare i numeri".

Sulle punizioni: "Yildiz ha il piede per calciarle. Bisogna allenarle, lui è l'uomo giusto perché ha il tiro a giro. Si gioca in maniera perimetrale adesso, si gioca più sulle fasce che in mezzo da dove possono partire le punizioni. Per questo ne vediamo sempre meno".