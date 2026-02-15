Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"

L’episodio dell’espulsione di Pierre Kalulu nel finale del primo tempo di Inter-Juventus ha acceso il dibattito, ma a far discutere ancora di più è stata l’esultanza di Alessandro Bastoni subito dopo il rosso. Un gesto che non è passato inosservato - e che non è affatto piaciuto a Hernanes.

L’ex centrocampista brasiliano, oggi opinionista per DAZN, è intervenuto nel post partita del Derby d’Italia con toni molto duri. Il Profeta non si è limitato a criticare l’atteggiamento, ma ha messo in discussione anche il senso del dibattito televisivo: “Sto pensando già al prossimo anno. Se DAZN mi chiama per venire qui a parlare di calcio, io non verrò più”, ha detto, sorprendendo in studio il conduttore Marco Russo.

Secondo Hernanes, il punto è che non si dovrebbe parlare di regolamenti o polemiche arbitrali, ma di gioco: “Qui non è parlare di calcio, è parlare di regolamento. Io dovevo commentare un passaggio sbagliato di Miretti, non queste cose. La mentalità di Bastoni e di Vergara, che esultano, deve essere combattuta. I ragazzi devono andare in campo per giocare a calcio".

Nel suo intervento ha anche portato un esempio opposto, citando Zielinski, che in un episodio precedente aveva ammesso un tocco di mano:

“L’adrenalina ti porta a fare certe cose, ma avere la lucidità di dire ‘sono stato io’ è un’altra mentalità. Questa è la mentalità che dovrebbe essere condivisa. Questo non è calcio. Chiamate Luca Marelli al posto mio", ha concluso lasciando tutti di stucco.