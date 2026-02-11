Hernanes ricorda il periodo alla Lazio: "Mai avuto problemi con Lotito, tranne una volta"

Nel corso di un'intervista concessa a FanPage, l'ex calciatore della Lazio Hernanes ha raccontato il suo rapporto con il presidente Lotito: "Non ho mai mai avuto problemi, pensavo solo a fare il mio, a migliorare la mia prestazione, a essere migliore. Quindi, non avevo tempo da perdere con qualsiasi altra cosa. C’è stata solo una cosa con Lotito, dopo che ero andato via, per alcune dichiarazioni lette sui giornali che mi avevano dato una sensazione negativa. Ma niente di più".

Il brasiliano ha poi raccontato il suo periodo con la maglia biaconcoleste e la sua crescita come giocatore: "Con la Lazio sono diventato quasi un attaccante - prosegue - ho fatto tanti gol. Qual è il gol a cui sono più legato? Quello del derby. Non solo alla Lazio, ma in tutta la mia carriera. È stato un gol magnifico, con la gamba sinistra, che non era la mia gamba naturale".

Infine un ricordo sui compagni di squadra e su quelli con cui si sente di più dopo tanto tempo: "André Dias, anche lui brasiliano, anche Matuzalem, altro connazionale, poi c'era Rocchi. Con Tommaso eravamo in stanza insieme a Formello. Oggi sento ancora Brocchi, Stefano Mauri, Lulic, Floccari, Stendardo, e tanti altri".