Juventus, Hernanes riflette: "A gennaio solo Boga, Spalletti ha tirato fuori il massimo"

La Juventus vince 4-0 con il Pisa e si rilancia nella lotta per la Champions League. Al termine della sfida odierna l'ex centrocampista bianconero, Hernanes, ha commentato la sfida dagli studi di DAZN.

Queste le sue parole: "La bravura di Spalletti sarà estrarre il massimo dai giocatori che ha. È arrivato solo Boga a gennaio: lui con quello che aveva in mano sta ottenendo il massimo. Questa è la realtà. Non è che potesse fare i miracoli. Sta trovando delle armi. Ha dato fiducia, ha recuperato anche David e Openda in certi momenti. Sembrava che potesse andare, ma ora non vanno e allora sta trovando soluzioni".

"Per il Pisa si complica un po', ha fatto un buon primo tempo" - ha aggiunto - ". La Juve non ha avuto vita facile, il Pisa ha toccato tanti palloni in area della Juve. Spalletti si merita questo abbraccio, l'ultimo periodo è stato tosto, una cascata di emozioni, con risultatti che non volevano e non meritavano. Un bell'abbraccio che dà forza per ripartire

Su Yildiz: "Fa tutto una velocità che fa perdere il senso della direzione al difensore. Con una finta oggi si è creato un varco per calciare. Falso 9? Non può essere la scelta della Juve per me, ma può essere importante per lui. Dico sempre che lui deve imparare ad essere totale, questa è una opportunità di crescita per lui, per aumentare il suo bagaglio da esprimere in carriera".