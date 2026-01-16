Hien: "La partita col Verona ci è stata da lezione, sappiamo cosa dobbiamo fare a Pisa"
Il difensore dell'Atalanta, Isak Hien, ha presentato a Sky Sport la partita di questa sera contro il Pisa. Di seguito le dichiarazioni del centrale nerazzurro: "Queste squadre lottano sempre per vincere, soprattutto fuori casa è difficile affrontarle. Dovremo giocare veramente al massimo per prendere i tre punti stasera col Pisa".
Poi, un ricordo sul tracollo inatteso contro il Verona: "Secondo me abbiamo imparato qualcosa dalla partita di Verona. Noi sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo fare molto meglio rispetto al Verona".
Editoriale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
