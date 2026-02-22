Atalanta, Hien: "Queste sono le vittorie più belle perché ti portano tanta fiducia"

Al termine del match contro il Napoli, il difensore dell'Atalanta Isak Hien ha parlato ai canali ufficiali del club: "Secondo me abbiamo giocato anche nel primo tempo bene. E' sempre difficile contro queste big ma per me abbiamo fatto una buona partita".

C'erano in palio tre punti pesanti.

"Questi tre punti erano veramente pesanti. Le vittorie portano sempre più vittorie. Questo successo ci porta tanta fiducia e speriamo possiamo risalire".

Queste partite vinte in rimonta sono quelle che fortificano il gruppo.

"Certo. Particolarmente in casa dopo l'1-1 i tifosi ci hanno aiutato a fare anche la seconda rete e queste vittorie sono le più belle".

Anche perché Milinkovic-Savic ha parato tutto.

"Sì. E' stato un colpo di testa incredibile di Samardzic, c'era tutto per fare gol (sorride ndr)".