Hien sprona l'Atalanta prima della Lazio: "In attacco è mancato qualcosa, facciamo gol"

Isak Hien, difensore dell'Atalanta, ha presentato a Sky Sport il big match di oggi contro la Lazio a Bergamo. Queste le sue dichiarazioni: "Ritroviamo un'Atalanta forte, come sempre. Noi vogliamo giocare il nostro calcio contro tutti, anche se sappiamo che la Lazio è una squadra veramente forte. Dovremo dare il massimo per prendere tre punti oggi",

Sui tanti giocatori recuperati: "Ci sono tante partite da affrontare prima della sosta, giochiamo ogni tre giorni e dobbiamo essere molto attenti con gli infortuni. Ora abbiamo recuperato qualche giocatore in più, quindi siamo molto contenti".

Sulla chiave del match odierno: "Dobbiamo stare attenti su tanti aspetti, soprattutto sui palloni in profondità. E dobbiamo fare gol. Abbiamo fatto buone partite, è mancato forse qualcosa in attacco, ma siamo forti e vogliamo vincere".