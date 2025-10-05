Atalanta, Hien: "Mancata lucidità nell'ultimo passaggio ma siamo contenti della prestazione"

Dopo il pareggio ottenuto contro il Como, il difensore dell'Atalanta Isak Hien ha commentato ai canali ufficiali della società: "E' andata bene. E' sempre difficile rientrare contro una squadra così. Ogni partita è dura ed è difficile giocare 90 minuti dopo un infortunio. Non sono contento solo per me ma per tutta la squadra. Abbiamo fatto una buona partita, secondo me è mancata un po' di fortuna, un po' di lucidità nell'ultimo passaggio. Però siamo contenti della prestazione".

Avete mascherato bene l'emergenza.

"E' giusto. E' un periodo difficile per noi con tanti infortuni però questo è il calcio. Però porta anche a cose belle come a veder giocare Ahanor e Bernasconi. Sono molto contento di avere questi ragazzi nella nostra squadra".

Il gruppo è unito: e si è visto anche alla fine della partita contro il Brugge ad esultare sotto la curva.

"E' questa la sensazione. Tutti sappiamo che abbiamo una squadra forte, con tanta qualità. Però dobbiamo avere un po' di cattiveria in più che abbiamo avuto in questi ultimi anni. Quest'anno secondo me siamo cresciuti".