Atalanta, Hien: "Abbiamo giocato bene, ma volevamo vincere stasera"
Isak Hien , calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Como nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.
Come ti senti e come giudichi la gara odierna?
"Noi volevamo i tre punti contro una squadra intensa e che gioca molto bene a calcio. Penso che abbiamo fatto una buona gara seppur loro abbiano fatto un goal incredibile. Fisicamente ad oggi mi sento bene".
Com'è cambiata la marcatura con Morata nel secondo tempo?
"E' un giocatore che guarda tanto in profondità, ma nonostante il cambio non ho trovato alcune differenze nella marcatura".
Juric ti chiede più volte di salire?
"Certo, ma durante la partita succedono molte cose, anche quelle che non ci chiede il tecnico, ma noi ci facciamo trovare pronti".