Hojlund doveva essere la risposta dello United a Haaland. Ora se lo gode il Napoli

Rasmus Hojlund sta vivendo la stagione più importante della sua carriera. Numeri alla mano, nove gol in venti partite sono ad oggi la miglior media realizzativa per il centravanti danese classe 2003 che ieri con la sua doppietta ha deciso la sfida dello Zini contro la Cremonese. Ha tenuto il Napoli incollato alle due milanesi. "E' un calciatore prima di tutto di giovanissima età e che può migliorare tanto, sta diventando un giocatore dominante nel suo ruolo. Inizia a capire quando attaccare lo spazio, quando difendere palla e quando venire incontro. Nel mio calcio gli attaccanti hanno un ruolo particolare e lui ha margini di crescita altissimi", ha dichiarato al termine della gara Antonio Conte che poi, in conferenza stampa, ha rivendicato il lavoro svolto con l'ex centravanti dell'Atalanta da quando è arrivato a Napoli. "Mi ricordo che aveva subito diverse critiche al suo arrivo, ma io le vedo determinate caratteristiche nel calciatore. Poi dire che oggi è il calciatore che è arrivato non è così, Hojlund si è messo a lavorare in maniera importante ed è dominante, inizia a capire bene dove posizionarsi, che tipo di giocata deve fare, dà tanto nel pressing... Ha 22 anni ed ha delle potenzialità, le sta dimostrando. Sta a noi allenatori e allo staff cercare di migliorarli".

Hojlund la scorsa estate è sbarcato a Napoli dopo l'infortunio rimediato da Romelu Lukaku. Il centravanti danese ha subito scalzato Lorenzo Lucca nelle gerarchie di Antonio Conte e oggi rappresenta il futuro ma soprattutto il presente del Napoli. Sarà difficile anche per Big Rom scalzare l'attaccante classe 2003 che in estate è arrivato in prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. Una operazione da 50 milioni di euro che il club del presidente De Laurentiis certamente porterà a termine alla fine di questa stagione.

Il Manchester United la prossima estate incasserà quindi i 44 milioni di euro che mancano per la cessione definitiva di Hojlund. Di un attaccante che nell'agosto 2023 venne acquistato dall'Atalanta per 70 milioni di euro più dieci di bonus con l'intenzione di fare di lui la risposta a quell'Erling Haaland che un anno prima era stato acquistato dal Manchester City e che fin da subito aveva iniziato a realizzare caterve di gol.

Non la parabola di Hojlund con cui sarebbe servita un po' più di pazienza. Più fiducia, meno pressione ma soprattutto un progetto più strutturato. Nonostante ciò, ha chiuso la sua prima stagione allo United con 16 gol che non sono bastati per fare di lui il centravanti titolare dei red devils. Un anno dopo, al termine di un'annata da comprimario, per Hojlund è arrivata la cessione e adesso se lo gode il Napoli. Presente e futuro di un club che ha trovato nel classe 2003 la sua punta di diamante.