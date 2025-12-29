Pescara, l'atto d'amore di Letizia: "Prima la salvezza, poi parleremo. È una promessa"

Una chiusura di 2025 non positiva per il Pescara, che chiude l'anno solare all'ultimo posto della classifica di Serie B, condannato più che mai dal risultato dell'ultimo match giocato: il ko contro lo Spezia, 2-0 tra le mura del 'Picco' nella giornata di sabato 27 dicembre, ha complicato e non poco la strada degli abruzzesi, che adesso sono chiamati agli straordinari per mantenere quella categoria conquistata solo pochi mesi fa, a inizio giugno, con la vittoria dei playoff di Serie C ai danni della Ternana.

Per aggiustare la situazione ci sarà anche il mercato, che chiaramente vedrà apporre dei correttivi da parte del club, ma per delle entrate arriveranno ovviamente anche delle uscite. Tra i nomi chiacchierati c'è quello di Gaetano Letizia, uno dei migliori in questa prima parte di stagione, che piace molto in Serie C; ma che non sembra intenzionato a lasciare il suo club di appartenenza.

Questa, come riporta l'edizione on line de Il Centro, le sue parole riprese da Rete8 dopo la gara contro i liguri: "Dispiace per la sconfitta. Potevamo perderla o vincerla, ma noi ci siamo, siamo vivi: dopo la sosta dobbiamo riprenderci e tornare forti come stiamo facendo ora. E vi prometto che Letizia resterà a Pescara. Io voglio raggiungere la salvezza e poi a fine anno ne parleremo. Questa è una promessa".