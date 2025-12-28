"Natale è arrivato tardi quest'anno": Hojlund si gode la doppietta e il premio MVP

"Natale è arrivato in ritardo quest'anno": così dal proprio profilo Instagram il centravanti del Napoli, Rasmus Hojlund, ha celebrato la doppietta che ha deciso la sfida contro la Cremonese, grazie alla quale è stato nominato MVP del match.

Nonostante al termine del match il tecnico azzurro Antonio Conte abbia espresso preoccupazione per le condizioni nelle quali rientrerà Romelu Lukaku, i tifosi partenopei si possono godere un Hojlund sempre più decisivo ed al centro del nuovo progetto.

E lo stesso giocatore può godersi la scelta fatta quest'estate, quando ha fatto marcia indietro rispetto alla partenza verso l'Inghilterra dopo l'addio all'Atalanta. Hojlund ha scelto il Napoli per rilanciarsi e dimostrare il suo valore, messo in dubbio dal periodo anonimo vissuto al Manchester United in Premier League. Ed i numeri sono lì a dimostrare che ha avuto ragione, già da ora. Con i suoi sei gol in dodici presenze infatti Rasmus Hojlund ha già superato il bottino messo insieme nella passata stagione, quando era rimasto fermo a sole quattro reti in 32 partite. In Italia, con la maglia del Napoli, l’impatto è stato immediato.