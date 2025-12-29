Padelli protagonista a 40 anni. L'ex portiere Nando Orsi: "Professionista esemplare"

Fernando Orsi, ex portiere e oggi opinionista, è intervenuto ai microfoni del Messaggero Veneto dopo il pareggio raccolto dall'Udinese contro la Lazio che ha visto protagonista il portiere dei friulani Padelli: "Il suo il 'gol' più importante. Daniele è stato bravissimo nell’opporsi restando freddo nell’occasione, anche se Isaksen avrebbe potuto fare qualcosa di meglio nella conclusione finale. Di lui apprezzo tutta la professionalità

della persona, non è mai facile farsi trovare pronti quando non si ha minuti a disposizione. Ripeto: Padelli ha firmato il gol più importante prima di quello di Davis, che a mio giudizio andava annullato".

Anche la Lazio è dello stesso avviso...

"È un periodo che alla Lazio vengono fischiate delle situazioni poco credibili come il gol di Davis sul quale non può esserci l’interpretazione della regola dell’immediatezza perché il tocco di braccio dell’inglese innesca di fatto un’altra azione, nuova e diversa dalla precedente".

Come giudica l'Udinese?

"È sempre la stessa squadra, molto simile a quella dello scorso anno. In generale, da quando avuto la fortuna di salvarsi all’ultima giornata a Frosinone due anni fa, vedo un’Udinese che cerca di fare il suo campionato, ma che è ancora un po’ anonima, alternando partite di spessore ad altre sottotono. Peccato, perché la cornice dello stadio è molto bella, la tifoseria la segue e credo che meriterebbe qualcosa di più".

E della Lazio che pensa?

"Sta facendo quello che può tra un mercato che non c’è stato e le molte assenze. Sarri ne ha cambiato il gioco, facendo di necessità virtù".