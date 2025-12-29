Nkunku si sblocca sotto gli occhi di Fullkrug: forse serviva solo un vero concorrente. E Gimenez…

Buona la quinta: il palloncino rosso di Christopher Nkunku è tornato a gonfiarsi. “È un ragazzo molto sensibile che ci teneva a far bene”, così Massimiliano Allegri ha definito la domenica dell’attaccante francese, autore di una doppietta nel 3-0 del Milan sull’Hellas Verona. I primi due gol dell’ex Chelsea in Serie A, arrivati alla quinta partita consecutiva giocata da titolare. Più necessità che autentica fiducia, comunque un’ottima notizia per i rossoneri.

Sotto gli occhi di Fullkrug. La doppia marcatura è arrivata con uno spettatore d’eccezione: non ancora a disposizione perché il mercato aprirà solo il 2 gennaio, Niclas Fullkrug ha esordito a San Siro, ma sugli spalti. Il centravanti tedesco, nuovo acquisto del Milan, ha seguito la gara dal vivo al Meazza e si è visto recapitare un bel biglietto di benvenuto: nell’attacco rossonero, per giocare, servirà sgomitare. Quanto a Nkunku, forse gli serviva solo un concorrente “vero”, per mettersi in mostra alle spalle dell’intoccabile - quando stanno bene - coppia formata da Pulisic e Leao.

Non lo è stato, un concorrente vero, Santi Gimenez. Tanta buona volontà e zero gol, per il centravanti messicano al momento ai box causa infortunio. Nella ruota della fortuna di Milanello, è ora l’ex Feyenoord a girare come favorito per un’eventuale cessione a gennaio: nelle scorse settimane si era parlato molto di Nkunku, viste le sirene dalla Turchia e il maggior appeal. Per il Milan, anche considerato il valore residuo inferiore - Gimenez è arrivato per 30 milioni a gennaio, Nkunku per 45 ad agosto -, avrebbe più senso trovare un acquirente per il buon Santiago. E godersi il riscatto di Chris.