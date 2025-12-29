Primi segnali di Zhegrova: il colpo last-minute della Juventus rivitalizzato da Spalletti

Primi segnali di Edon Zhegrova. L'esterno della Juventus ha spaccato la partita contro il Pisa contribuendo a portare a casa tre punti importantissimi per l'obiettivo finale. Il giocatore arrivato in estate ha inciso e non poco sul match con le sue giocate e la sua imprevedibilità ripagando la fiducia di Luciano Spalletti che lo sta impiegando con maggiore costanza, rivitalizzando un giocatore che fino a qualche settimana fa sembrava un corpo estraneo. Adesso toccherà comunque a lui dimostrare il suo valore e la sua crescita.

Colpo last-minute

Il kosovaro è stato uno dell’ultimo giorno di mercato della formazione bianconera. Acquistato il primo settembre viene acquistato dal Lille a titolo definitivo e firma un contratto quinquennale con il club. Le aspettative, viste le ultime stagioni in Francia, erano alte (in doppia cifra due stagioni fa e otto reti invece la scorsa) ma ha fatto fatica ad inserirsi negli schemi del calcio italiano.

Le presenze in stagione

Complice un ritardo di condizione, Zhegrova debutta in campionato il 20 settembre, sette minuti nel pareggio in casa del Verona. Poi ancora 26 minuti contro l’Atalanta e la panchina contro il Milan. Poi 25 minuti nello 0-0 nel derby conti il Torino e otto minuti contro il Napoli fino alla mezz’ora giocata contro la Roma e un’altra contro il Pisa.