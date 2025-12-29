TMW La Serie B guarda in casa Cremonese: il Modena stringe per De Luca, Samp su Sernicola

L'apertura del calciomercato è ormai imminente, venerdì 2 gennaio si alzeranno i battenti sulla finestra invernale di riparazione (che si concluderà poi il prossimo 2 febbraio alle ore 20:00), e le società delle varie categorie sono già in fermento, con due club di Serie B che guardano in casa Cremonese per i possibili acquisti dei prossimi giorni.

Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, con i cambiamenti previsti nel reparto avanzato, il Modena ha deciso di tutelarsi con Manuel De Luca: la chiusura dell'operazione è ormai vicini, le parti sono ai dettagli per definire le ultime situazioni, ma la formula dovrebbe essere un prestito con diritto di riscatto che diventerebbe però obbligo in caso di promozione in Serie A dei canarini. E anche la Sampdoria guarda ai grigiorossi, con i quali hanno preso già i primi contatti: inserimento blucerchiato per il terzino sinistro Leonardo Sernicola. Su questo operazione però, non ci sono ancora dettagli, ma solo appunto i primi approcci.

Di certo c'è che, per salvare un'altra storta stagione, i blucerchiati avranno interesse massimo a operare per rinforzare quanto più possibile la rosa, mentre saranno solo accorgimenti - e al massimo potenziamento - quello su cui opererà il Modena.