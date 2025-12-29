Victor Osimhen, il Re del Bosforo. Che avrebbe preferito giocare da un'altra parte

Victor Osimhen, due anni fa, era già convinto di avere fatto una scelta. O meglio, di averla quella scelta, perché era inseguito da tantissimi club di alto livello, in Europa. Quindi, con grande sprezzo del pericolo (e della cabala) si era lasciato andare a una previsione abbastanza chiara. "Conosco le speculazioni che stanno andando avanti circa un mio accostamento alla Premier League. Certo, in tempi come questi... Quando sei uno dei migliori attaccanti del mondo ti aspetti questo tipo di notizie. Chiaramente l'EPL è la più grande, la migliore lega nel mondo".

Quell'estate il Napoli aveva rifiutato oltre 100 milioni per Osimhen da parte di un club arabo. Anche per la convinzione di potere arrivare a un rinnovo ponte che sarebbe servito ad aumentare il prezzo. "Ho appena firmato un nuovo contratto, ho apprezzato il mio tempo lì, per tutto quello che è successo con la squadra e il resto. Alla fine della stagione ho già preso la mia decisione in testa, cosa voglio fare nella mia carriera. Ma in ogni caso vedremo quale sarà il prossimo step. Io l'ho già in mente, ho i miei piani, per ora devo solo finire la stagione al meglio con il Napoli. Poi pensare alla mia vita e poi esporre la decisione che ho già preso".

Peccato che alle volte la vita cambi direzione. Il rinnovo ponte da oltre 10 milioni ha portato i club più importanti a spaventarsi per le richieste, abbassando quindi l'offerta del Napoli. Solo il Chelsea era arrivato a 65 milioni, costringendo il Napoli a correre ai ripari a mercato già chiuso. Cessione in Turchia, quindi, divenuta definitiva un anno dopo. È il Re del Bosforo in questo momento, sì, ma avrebbe preferito giocare da un'altra parte. Oggi Victor Osimhen compie 27 anni.