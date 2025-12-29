TMW Lo Spezia non brucia la Sampdoria. Brunori ha scelto i blucerchiati: fatta per il prestito secco

Che ci fosse già un accordo di massima tra le parti era cosa già nota, ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi. Ma l'inserimento dello Spezia sembrava potesse complicare tutti i piani possibili, anche se alla fine tutto è andato come previsto: Matteo Brunori lascerà il Palermo e sarà un nuovo calciatore della Sampdoria.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è stato trovato l'accordo di massima sulla base di un prestito secco, valido quindi fino al termine della stagione corrente, e il tutto è stato reso possibile anche grazie alla volontà del giocatore, che ha preferito sposare il progetto blucerchiato: proprio in questi momento si sta definendo il tutto tra le varie parti in causa, anche se poi l'annuncio arriverà al termine di questa settimana, quando apriranno ufficialmente i battenti della sessione invernale del calciomercato.

Si chiude così, almeno temporaneamente, l'avventura dell'attaccante al Palermo, piazza dove ha militato nei quattro anni precedenti e che sabato ha salutato tra le lacrime, pur senza scendere in campo in occasione della sfida contro il Padova; questione, questa, che era già sembrata un chiaro indizio legato alla sua imminente partenza.