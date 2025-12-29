Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sosta archiviata, la Serie C torna in campo: le 59 squadre si preparano per la 20ª giornata

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 09:49Serie C
Claudia Marrone

Giorni di riposo, quelli intorno al Natale, per la Serie C, ma da oggi le 59 squadre del torneo - ricordiamo infatti che il Rimini è stato escluso, riscrivendo quella che è la storia del Girone B di categoria - riprenderanno la preparazione senza sosta per il Capodanno, perché il 3 gennaio si tornerà in campo: senza l'anticipo del venerdì, infatti, prenderà il via la 20ª giornata, prima del girone di ritorno, con un ricco programma nella serata di lunedì, dove sono previsti diversi match di tutti i raggruppamenti.
Di seguito, il programma del turno completo, con anche le classifiche aggiornate dei tre gironi:

GIRONE A
Sabato 3 gennaio
Ore 14:30 - Cittadella-Virtus Verona
Ore 14:30 - Trento-Giana Erminio
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Lecco
Ore 17:30 - Pro Vercelli-Pro Patria
Ore 17:30 - Renate-Pergolettese
Domenica 4 gennaio
Ore 14:30 - Arzignano Valchiampo-Union Brescia
Ore 14:30 - Inter U23-Novara
Ore 14:30 - Lumezzane-Vicenza
Ore 17:30 - Dolomiti Bellunesi-Albinoleffe
Lunedì 5 gennaio
Ore 20:30 - Triestina-Alcione Milano

Classifica: Vicenza 49, Lecco 37, Union Brescia 36, Cittadella 32, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Trento 27, Giana Erminio 26, Renate 25, Arzignano Valchiampo 24, Pro Vercelli 24, Lumezzane 22, Ospitaletto 22, AlbinoLeffe 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 21, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 3 gennaio
Ore 14:30 - Juventus Next Gen-Carpi
Ore 14:30 - Pianese-Ascoli
Ore 14:30 - Pontedera-Torres
Ore 17:30 - Forlì-Arezzo
Ore 20:30 - Vis Pesaro -Pineto
Domenica 4 gennaio
Ore 14:30 - Campobasso-Ravenna
Ore 17:30 - Bra-Sambenedettese
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Perugia
Ore 20:30 - Ternana-Livorno
Riposa: Gubbio

Classifica: Ravenna 41, Arezzo 40, Ascoli 34, Pineto 28, Vis Pesaro 27, Guidonia Montecelio 27, Carpi 26, Forlì 24, Ternana 23, Pianese 23, Campobasso 23, Juventus Next Gen 21, Gubbio 19, Livorno 19, Sambenedettese 18, Perugia 15, Bra 15, Pontedera 14, Torres 11

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 3 gennaio
Ore 17:30 - Picerno-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Cavese-Sorrento
Domenica 4 gennaio
Ore 12:30 - Atalanta U23-Latina
Ore 12:30 - Foggia-Catania
Ore 14:30 - Potenza-Giugliano
Ore 14:30 - Siracusa-Salernitana
Ore 17:30 - Trapani-Casarano
Lunedì 5 gennaio
Ore 20:30 - Benevento-Crotone
Ore 20:30 - Cosenza-Monopoli
Ore 20:30 - Team Altamura-Casertana

Classifica - Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone 28, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21, Team Altamura 20, Cavese 18, Siracusa 18, Foggia 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 14

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

