In 12 presenze col Napoli in Serie A Hojlund ha segnato già di più che in 32 col Man United
Sei gol in dodici presenze: Rasmus Hojlund sta vivendo un avvio di Serie A da protagonista assoluto. Un dato che pesa ancora di più se confrontato con la scorsa stagione in Premier League con il Manchester United: quattro reti in 32 partite. In Italia, con la maglia del Napoli, l’impatto è stato immediato.
Contro la Cremonese surclassa anche Federico Baschirotto e colpisce due volte da vero rapace, trovando la porta col piede debole. Una doppietta che certifica crescita, fiducia e centralità nel progetto offensivo azzurro. Numeri e sensazioni dicono la stessa cosa: Hojlund è entrato nel campionato con fame e cattiveria, trasformando le occasioni in oro. MVP di giornata, e non per caso.
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un'arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
