In 12 presenze col Napoli in Serie A Hojlund ha segnato già di più che in 32 col Man United

Sei gol in dodici presenze: Rasmus Hojlund sta vivendo un avvio di Serie A da protagonista assoluto. Un dato che pesa ancora di più se confrontato con la scorsa stagione in Premier League con il Manchester United: quattro reti in 32 partite. In Italia, con la maglia del Napoli, l’impatto è stato immediato.

Contro la Cremonese surclassa anche Federico Baschirotto e colpisce due volte da vero rapace, trovando la porta col piede debole. Una doppietta che certifica crescita, fiducia e centralità nel progetto offensivo azzurro. Numeri e sensazioni dicono la stessa cosa: Hojlund è entrato nel campionato con fame e cattiveria, trasformando le occasioni in oro. MVP di giornata, e non per caso.