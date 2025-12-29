Su Brunori si inserisce anche lo Spezia. Ma in casa Samp c'è fiducia per l'arrivo dell'attaccante

Un saluto tra le lacrime, quello di Matteo Brunori al Palermo, con l'attaccante che sabato ha salutato il suo 'Barbera' - che è stata casa per quattro anni - pur senza scendere in campo; direzione Sampdoria, per l'attaccante? Sembrava di sì, era sostanzialmente tutto fatto, e, come avevamo anticipato, c'era stato anche il via libera della società rosanero, ma qualcosa adesso potrebbe complicarsi, e mettere in salita la strada della formazione blucerchiata, che comunque interverrà nel reparto avanzato.

Stando infatti a quanto si legge su Tuttosport, pur trapelando da Bogliasco fiducia in merito alla chiusura dell'operazione, su Brunori si è inserito prepotentemente lo Spezia, che perderà per altro Salvatore Esposito, diretto proprio a Genova; un'operazione per far vedere che gli aquilotti non sono affatto intenzionati a indebolirsi? Probabilmente in parte sì, ma chiaramente già con il cambio di guida tecnica erano preventivabili novità in merito.

E a tal proposito, ricordiamo anche quelle che sono state le parole del tecnico bianconero, Roberto Donadoni, in merito al calciomercato: "Non so come andranno a finire le cose, neppure la vicenda di Esposito, ma voglio dire che chiunque arrivi e chiunque decida di rimanere qui abbia la certezza e la convinzione che indossare questa maglia ha un certo peso. Io ho sottoposto al nostro direttore quelle che sono le nostre priorità, che potrebbero anche consentirci di cambiare un po' la nostra fisionomia. Non voglio però ritrovarmi con una rosa troppo ampia".