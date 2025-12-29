Cittadella, Marchetti: "Lista già bloccata con due fuori, le uscite diventano fondamentali"

Lunga intervista quella che il Direttore Generale del Cittadella Stefano Marchetti ha rilasciato alle colonne de Il Gazzettino-Padova, per fare un bilancio del 2025 che nella prima parte di stagione ha visto il club retrocedere in Serie C, e poi risvegliarsi - anche se tardivamente - in categoria, in un girone dominato però dal Vicenza, che sembra irraggiungibile; lo ammette anche il dirigente, che definisce parla di "campionato impressionante" riferendosi proprio ai biancorossi e mette come obiettivo i playoff.

C'è però il calciomercato alle porte, e su questo dice: "Ho una lista già bloccata con due giocatori fuori, quindi le uscite diventano fondamentali. Se escono tre giocatori ne potremo prendere uno. Abbiamo costruito una rosa per giocare in un certo modulo, adesso ci sono dei giocatori fuori ruolo. Il mercato di gennaio è imprevedibile e più difficile di quello estivo. Se serve una mezzala? Ci sono calciatori che la possono fare per gamba e velocità. Non ho ancora le idee chiare, voglio prima avere tutto sotto mano, capire e dopo decidere".

A ogni modo, il tempo stringe, e il 2 gennaio prenderà il via il tutto (fine del calciomercato invernale fissata poi al 2 febbraio). Con le idee di Marchetti che, sicuramente, si saranno schiarite...