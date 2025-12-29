Cesena, atteso il rinnovo di Klinsmann: firma fino al 2028. In uscita Celia e Bastoni

Il 2025 del Cesena non si è concluso nel migliore dei modi, perché i bianconeri sabato pomeriggio, al 'Ceravolo' son crollati 2-0 contro il Catanzaro, che ha raggiunto in classifica proprio i romagnoli e gode ora dello scontro diretto a favore, che proietta le aquile - pur con il medesimo punteggio - un gradino sopra l'avversaria.

Nessun dramma, si intende, ma ci sarà ora da pensare a qualche correttivo da apporre alla rosa a disposizione di mister Michele Mignani, soprattutto in virtù dell'apertura ufficiale del calciomercato invernale, in programma venerdì 2 gennaio. Come si legge sul Corriere dello Sport in edicola quest'oggi, in uscita sembrano esserci l'esterno Raffaele Celia e il centrocampista Simone Bastoni, mentre in entrata si potrebbe rivedere Antonio Candela, in forza allo Spezia ma ancora di proprietà del Venezia; che rientri in uno scambio con Emanuele Adamo? A breve verrà chiarito il tutto, così come dovrebbe essere annunciato il rinnovo del portiere Jonathan Klinsmann, che verrà di fatto blindato dal Cesena: sul piatto, un accordo fino al 2028.

A ogni modo, circa il mercato, è stato chiaro il Direttore Sportivo Filippo Fusco che, come sempre ricorda il prima citato quotidiano, ha chiarito che "la società non stravolgerà un ottimo gruppo. Ma vuole integrarlo con un paio di giocatori nel rispetto dei ragazzi che sono qui".