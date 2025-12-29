Roma, oggi previsto un incontro tra Raspadori e Simeone: ecco come può sbloccarsi la trattativa

A parole Gian Piero Gasperini continua a ridimensionare il peso del mercato di gennaio, ma nei fatti in casa Roma il tema è centrale. Come riferisce Il Messaggero, ei confronti quotidiani con Massara si parla quasi esclusivamente di rinforzi, soprattutto offensivi, e i profili individuati restano due: Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. I Friedkin hanno già autorizzato l’operazione doppia e da entrambi i giocatori è arrivata la disponibilità al trasferimento.

La strada, però, non è priva di ostacoli. Il tecnico vorrebbe avere i nuovi innesti il prima possibile, ma trattare con Manchester United e Atletico Madrid richiede pazienza. I rapporti con i Red Devils sono buoni, ma Amorim non intende liberare Zirkzee prima di metà gennaio perché prima vuole riabbracciare Mbeumo e Diallo, impegnati in Coppa d’Africa, o eventualmente chiudere un’operazione in entrata. La Roma è pronta a spingersi fino a quasi 40 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions.

Per questo Massara sta accelerando su Raspadori. Oggi è previsto un confronto con Simeone: l’ex Sassuolo chiede spazio per non perdere il treno Mondiale. L’Atletico non apre al semplice diritto di riscatto, ma l’inserimento di un obbligo potrebbe sbloccare la trattativa, con un’operazione complessiva da circa 20 milioni. Chiusi gli attaccanti, il mercato giallorosso non si fermerà. Gasperini ha chiesto anche un difensore centrale: Dragusin e Disasi restano nomi caldi, ma al momento difficili.