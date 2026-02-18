Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 febbraio

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 febbraio
Oggi alle 01:00Serie A
Pierpaolo Matrone

MILAN, GUIRASSY UN NOME SPENDIBILE IN ESTATE. IL BOLOGNA ANNUNCIA IL RISCATTO DI PESSINA E PREPARA QUELLO DI POBEGA. E CEDE, RISCATTATO DAL PISA, AEBISCHER A TITOLO DEFINITIVO.

MILAN
Due gol anche all'ultima in Bundesliga contro il Mainz per tener vive le speranze in campionato, ora il Borussia Dormtund si assesta a -6 dal Bayern Monaco capolista. Undici reti totali in stagione, miglior marcatore del BVB. Serhou Guirassy, ventinove anni compiuti, trenta il prossimo dodici marzo, è ancora on fire. La punta della Guinea è il grande trascinatore della formazione giallonera, proprio quello a cui il Milan in passato preferì Alvaro Morata. Le sliding doors del mercato. E in estate i rossoneri ci hanno provato, ancora una volta. Solo che il Dortmund per il classe 1996 di Arles ha chiesto i 70 milioni della clausola rescissoria. Tanti, troppi, per tutti, Guirassy è rimasto così in Bundesliga ma la sensazione è che quello che oggi sfiderà l'Atalanta in Champions League sarà un centravanti con le valigie in mano nell'estate che verrà. L'entourage ne ha parlato a più riprese con le grandi d'Arabia Saudita, in cerca di un super ingaggio. Le proposte non sono mancate ma nessuno arrivava alle richieste della società tedesca. E nell'estate che verrà? La sensazione che si respira in ambiente vicini al club, è che la cifra scenderà a 40-50 milioni circa. Saranno abbastanza per le pretendenti? Nonostante la carta d'identità, tornerà a farsi sentire anche il Milan, che cerca proprio in estate un grande centravanti per Massimiliano Allegri?

BOLOGNA
Da un paio di giorni a questa parte Tommaso Pobega è ufficialmente a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Bologna. Scattata la condizione necessaria per far sì che si verificasse il riscatto obbligatorio dal Milan, che incassa così 7 milioni di euro per la cessione del centrocampista classe '99, che si trova con gli emiliani in casacca rossoblù in prestito dall'estate del 2024 e che però adesso è tutto di proprietà del club guidato da Saputo. Qual era la condizione necessaria per far sì che il Bologna acquistasse a titolo definitivo Pobega dal Milan? Nell'accordo a base prestito stipulato la scorsa estate tra i due club, era stato inserito l'obbligo di acquistare il centrocampista per i felsinei nel momento in cui fosse arrivato il primo punto in Serie A nel mese di febbraio, dopo la fine del calciomercato invernale. Una condizione pro forma, di fatto, che è stata finalmente soddisfatta con la vittoria per 2-1 del Bologna sul campo del Torino che, curiosamente, è anche una delle squadre in cui ha militato in passato Pobega, assente però per squalifica. Acquistato in prestito in estate per 1 milione di euro di onere, adesso ne arrivano altri 7 per il Milan. Pobega, tra l'altro, è un fedelissimo dell'attuale allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, da lui conosciuto per la prima volta ai tempi dello Spezia e ritrovato nel momento dell'approdo a Bologna.

Altro rinnovo di contratto in casa Bologna. Dopo che la settimana scorsa è stato blindato Santi Castro e ieri Odgaard, oggi arriva l'annuncio ufficiale della firma su un nuovo accordo con il giovane portiere Massimo Pessina (18 anni), che ha debuttato in questa stagione in prima squadra nella vittoria contro il Napoli. A dare l'annuncio del rinnovo di Pessina è lo stesso Bologna attraverso un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali di comunicazione: "Pes resta in rossoblù fino al 2029. Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Massimo Pessina per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva".

PISA
Michel Aebischer è un nuovo calciatore del Pisa. Il centrocampista svizzero si era trasferito la scorsa estate in prestito con obbligo di riscatto condizionato. I termini del riscatto sono maturati e adesso il cartellino del nazionale elvetico sarà acquisito dal sodalizio toscano a titolo definitivo. Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il Pisa riscatterà il cartellino di Aebischer dal Bologna, come da impegni presi in estate. La spesa del riscatto, stando alle indiscrezioni circolate al momento del trasferimento, dovrebbe attestarsi intorno ai 6 milioni di euro. Aebischer ben presto è diventato un perno del Pisa. Lanciato subito da titolare da Alberto Gilardino, il classe 1997 ha saltato una sola partita, a ottobre scorso contro il Bologna, e ha collezionato dunque 24 presenze in campionato, più una in Coppa Italia. Un gol e un assist per lui fino a questo momento, confermato titolare anche da Oscar Hiljemark sia contro l'Hellas Verona che contro il Milan.

CALCIO ESTERO
Mentre l’Atletico Madrid cerca continuità in una stagione segnata da alti e bassi, emerge un retroscena clamoroso sul mercato: mesi fa il club rojiblanco ha respinto un’offerta monstre per Julian Alvarez, considerato una pedina intoccabile del progetto. Secondo quanto rivelato da El Desmarque, l’Arsenal si sarebbe fatto avanti in estate con una proposta da 100 milioni di euro più quasi 20 di bonus, presentata durante il Mondiale per Club 2025. Il direttore sportivo dei Gunners, Andrea Berta, avrebbe contattato direttamente i vertici colchoneros, ricevendo però una risposta netta: Miguel Ángel Gil avrebbe dichiarato il giocatore non in vendita, chiudendo ogni margine di trattativa. Il club londinese era pronto anche a mettere sul tavolo un ingaggio da circa 22 milioni a stagione. Nonostante cifre fuori mercato, l’Atleti ha ribadito la centralità dell’argentino nel proprio progetto tecnico. Arrivato nel 2024 dal Manchester City per una cifra vicina ai 100 milioni e legato da un contratto quinquennale con clausola rescissoria da 600 milioni, Alvarez è diventato subito un trascinatore della squadra di Simeone: 30 gol nella prima stagione e leadership crescente. Dopo un periodo di digiuno, è tornato a segnare contro il Barcellona in Copa del Rey.

Colpo di scena a Marsiglia. L'arrivo in città del proprietario Frank McCourt ha provocato uno scossone: Medhi Benatia resterà direttore sportivo fino alla fine della stagione, mentre il presidente Pablo Longoria sarà relegato a un ruolo puramente istituzionale. In un comunicato, il club ha spiegato: "Conscio delle sue responsabilità nei confronti dell’istituzione, Medhi Benatia ha accettato di estendere il suo preavviso fino a giugno e guiderà l’insieme delle attività sportive, attivandosi nella ricerca del nuovo allenatore. Il ruolo di Longoria dovrebbe evolvere verso le responsabilità istituzionali, per mantenere la rappresentanza dell’OM presso le istanze francesi e europee". McCourt, riporta Footmercato, ha annunciato alla squadra di aver già incontrato il futuro allenatore del club, che dovrebbe essere Habib Beye. L'ex tecnico del Rennes, licenziato poche settimane fa, è a Marsiglia insieme al suo agente e dovrebbe avere un colloquio decisivo con la dirigenza prossime ore. Nicolas Jackson tornerà molto probabilmente al Chelsea in estate, dopo che periodo trascorso al Bayern Monaco non ha convinto i tedeschi a esercitare l’opzione di acquisto. L’attaccante senegalese, arrivato in Baviera la scorsa estate con un prestito oneroso da circa 17 milioni di euro e un riscatto fissato a 67 milioni in caso di raggiungimento di un certo numero di presenze, non ha soddisfatto i requisiti richiesti. In totale, Jackson ha collezionato 22 apparizioni tra tutte le competizioni, di cui soltanto 7 superiori ai 45 minuti, numeri insufficienti per operare un simile investimento. Arrivato al Chelsea nel 2023 dal Villarreal, Jackson aveva attirato l’interesse di diversi club in Italia, Spagna e Inghilterra prima della sua partenza per Monaco. Con il cambio di allenatore ai Blues nel frattempo, il giocatore di 24 anni rimane aperto a valutare tutte le opzioni, considerando anche il suo ruolo futuro all’interno del progetto della squadra londinese, come riportato da The Times.

Cristiano Ronaldo jr. convive già con un peso che pochi coetanei possono immaginare. Portare il nome del padre, Cristiano Ronaldo, cinque volte Pallone d’Oro, significa crescere sotto una lente d’ingrandimento costante. Come accaduto ai figli di Zinedine Zidane o Lionel Messi, anche per lui il cognome è un’eredità ingombrante, cucita addosso fin dai primi calci al pallone. Nato il 17 giugno 2010 a La Mesa, in California, Cristianinho ha già respirato il calcio internazionale passando per i settori giovanili di Juventus e Manchester United, prima di seguire il padre in Arabia Saudita, all’Al Nassr. Una scelta che aveva sollevato dubbi sulla qualità del percorso tecnico, ma che non ha scalfito la sua determinazione. Osservato speciale fin dall’infanzia, il giovane attaccante è già nel mirino di mezza Europa. Secondo la stampa britannica e portoghese, club come Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Inter monitorano i suoi progressi, mentre dalla Spagna rimbalza l’interesse del Real Madrid. Intanto, con l’Under 16 del Portogallo, Cristiano Jr. si è messo in luce al Torneo dell’Algarve: assist contro il Giappone, titolare contro l’Olanda, presenza costante in area di rigore. Gli osservatori lo descrivono come un centravanti moderno, freddo sotto porta, con buon senso tattico e fisico già strutturato. Il paragone con il padre è inevitabile, ma il suo percorso è appena iniziato. La vera sfida non sarà imitare CR7, bensì costruire un’identità propria, liberandosi dall’etichetta di "figlio di".

Imanol Alguacil è stato licenziato, non sarà più l'allenatore dell'Al-Shabab. Dopo essere approdato in Arabia Saudita la scorsa estate (con contratto firmato fino al 30 giugno 2027), il club arabo invece ha ufficializzato l'addio del tecnico spagnolo di 54 anni, nonostante avesse ancora 6 mesi di contratto. Il motivo? Semplice, i risultati pressoché deludenti - troppe 10 sconfitte e 7 pareggi stagionali - ottenuti dalla squadra, oltre alla pesante sconfitta subita contro l'Al-Ahli (2-5) di Franck Kessié. Il club così si è avvicinato drasticamente alla zona retrocessione, ben distante le migliori speranze di un piazzamento migliore. Spiegazioni sufficienti per tagliare i rapporti e porre fine alla permanenza di Alguacil in Arabia Saudita. Il tecnico spagnolo era arrivato all'Al-Shabab dopo l'esperienza (oltre 300 panchine) alla Real Sociedad, club con il quale aveva vinto una Coppa del Re.

Lo Young Boys ha annunciato l’ingaggio di Samuel Essende. L’attaccante 28enne ha firmato un contratto valido fino a giugno 2029 e rappresenta un innesto di peso per il reparto offensivo del club bernese.

Articoli correlati
A San Siro si recupera Milan-Como. Che chance per Allegri: "Non abbiamo più margine... A San Siro si recupera Milan-Como. Che chance per Allegri: "Non abbiamo più margine d'errore"
18 febbraio 2001, a Bari ritorna il dieci: Del Piero redivivo dopo infortuni e difficoltà... 18 febbraio 2001, a Bari ritorna il dieci: Del Piero redivivo dopo infortuni e difficoltà
...con Alfredo Aglietti ...con Alfredo Aglietti
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 febbraio
Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli... Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"
Atalanta, Palladino: "Scamacca deve dare di più. Le assenze in attacco? Penso ai... TMWAtalanta, Palladino: "Scamacca deve dare di più. Le assenze in attacco? Penso ai presenti"
Inter, Chivu: "Il Bodo/Glimt ha battuto City e Atletico. Freddo? Non cerchiamo scuse"... Inter, Chivu: "Il Bodo/Glimt ha battuto City e Atletico. Freddo? Non cerchiamo scuse"
Juve, Koopmeiners non si consola: “Due gol inutili, dopo il rosso dovevamo essere... Juve, Koopmeiners non si consola: “Due gol inutili, dopo il rosso dovevamo essere più intelligenti”
Atalanta, Palladino: "Siamo giovani, queste partita ci serviranno. Loro hanno fatto... Atalanta, Palladino: "Siamo giovani, queste partita ci serviranno. Loro hanno fatto due tiri..."
Mbappé attacca ancora Prestianni: "Non dovrebbe più giocare in Champions League" Mbappé attacca ancora Prestianni: "Non dovrebbe più giocare in Champions League"
Ranking per il 5° posto Champions: Italia ferma, si allontanano Germania e Spagna... Ranking per il 5° posto Champions: Italia ferma, si allontanano Germania e Spagna
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
1 Mbappé attacca ancora Prestianni: "Non dovrebbe più giocare in Champions League"
2 Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"
3 PSG, Doué entra e spacca. Luis Enrique critica: "Lo stavano amm******o tutti ultimamente"
4 Juve, Koopmeiners non si consola: “Due gol inutili, dopo il rosso dovevamo essere più intelligenti”
5 Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Immagine top news n.1 Bastoni si scusa, Chivu tira dritto: Inter oltre le polemiche, c'è la sfida Bodo/Glimt
Immagine top news n.2 Chiellini e Comolli fermati dal Giudice Sportivo. Open VAR: “Ci poteva stare la simulazione”
Immagine top news n.3 Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, le pagelle: Guirassy in versione Predator, Pasalic innocuo
Immagine top news n.4 Il primo atto è del Borussia Dortmund: 2-0 al Signal Iduna Park, l'Atalanta resiste ma non punge
Immagine top news n.5 Juventus, Spalletti: "Non uno ma tre passi indietro, ci abbiamo messo del nostro"
Immagine top news n.6 Galatasaray-Juve 5-2, le pagelle: Super Osimhen batte RoboKoop. Cabal, ma come si fa?
Immagine top news n.7 La Juventus a Istanbul rivede i fantasmi: il Galatasaray trionfa 5-2, ora serve un miracolo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.2 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.3 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.4 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, le parole di Chivu e Marotta: il commento da parte degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "Juve, guarda Unyay del Gala. Inter, un altro Sucic nel Bodo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Discreti: "Juve, se poi con Spalletti esci da Coppa Italia e Champions..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Ezio Greggio: "Da anni la Juve fa acquisti sbagliati. Non si campa solo sui miracoli di Yildiz"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Palladino: "Scamacca deve dare di più. Le assenze in attacco? Penso ai presenti"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Chivu: "Il Bodo/Glimt ha battuto City e Atletico. Freddo? Non cerchiamo scuse"
Immagine news Serie A n.5 Juve, Koopmeiners non si consola: “Due gol inutili, dopo il rosso dovevamo essere più intelligenti”
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Palladino: "Siamo giovani, queste partita ci serviranno. Loro hanno fatto due tiri..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, scelto Ballardini in panchina: esperienza da Serie A ma appena 11 gare in B
Immagine news Serie B n.2 Avellino, fatta per il nuovo allenatore: in arrivo Davide Ballardini
Immagine news Serie B n.3 Spezia, niente ritorno in panchina per D'Angelo. Stillitano conferma Donadoni
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, brutte notizie per Gregucci: lesioni muscolari per Martinelli e Pierini
Immagine news Serie B n.5 Cesena, si ferma subito Castrovilli: lesione al bicipite femorale per l'ex Bari
Immagine news Serie B n.6 Spezia, ha firmato Shagaxle: il giovane centrocampista arriva da svincolato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Boscaglia alla Samb, Pazienza a Foggia
Immagine news Serie C n.2 Foggia, ecco il nuovo allenatore: panchina affidata a Michele Pazienza
Immagine news Serie C n.3 L'Atalanta U23 pensa già al prossimo mercato: nel mirino Loris Armati dell'Union Brescia
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, lascia il presidente Millozzi: lunga lettera aperta alla famiglia granata
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, non solo Mancinelli: saluta anche il ds De Angelis
Immagine news Serie C n.6 Sambenedettese, cambio in panchina: esonerato Mancinelli, al suo posto Boscaglia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Como, Allegri contro Fabregas: atto secondo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.4 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…