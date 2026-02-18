A San Siro si recupera Milan-Como. Che chance per Allegri: "Non abbiamo più margine d'errore"

Al secondo posto in classifica e a -8 dall'Inter capolista, il Milan va caccia della terza vittoria consecutiva per blindare un posto nella prossima Champions League. L'occasione, per i rossoneri, arriva a poche ore di distanza dal successo in trasferta sul Pisa. A San Siro si recupera la sfida contro il Como, valida per la 24^ giornata di Serie A. "Non abbiamo più margine d'errore. Domani sarà una gara difficile col Como, che è in lotta per la Champions. Dovremo prepararla al meglio", ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa, prima di concentrarsi sui singoli ("Saelemaekers è disponibile, Leao sta bene e Pulisic è da valutare perché sente ancora fastidio") e anche sulle polemiche post Inter-Juventus.

Dall'altra parte, Fabregas ha fatto il punto dopo il ko interno contro la Fiorentina: "Giocare bene non vuol dire sempre vincere, altrimenti il calcio verrebbe spiegato in una maniera diversa. Dobbiamo fare le cose giuste, cercare di fare le cose bene. Noi siamo una squadra e una società molto giovane, poi il percorso è quello. Non siamo pronti per andare a vincere lo scudetto. So che abbiamo fatto bene, la classifica, la classifica... però per come conosco il calcio, dove io ad esempio dovevo sempre vincere con la migliore squadra e il miglior allenatore è così. Per noi il percorso non è sempre lineare, ma ti fa crescere. Ti fa vedere le cose da un'altra prospettiva. La strada è lunga e bella. Succeda quel che succeda. Quando si perde o quando si vince il mio messaggio è sempre lo stesso", le sue parole in conferenza stampa.

Milan-Como, le ultime di formazione

Rabiot è squalificato, da valutare le condizioni di Christian Pulisic. De Winter in vantaggio su Gabbia. A centrocampo spazio a Ricci assieme a Fofana e Modric, ma ha chance anche Jashari. Sugli esterni il recuperato Saelemaekers e Bartesaghi. Davanti si va verso la coppia Loftus-Cheek-Leao, col portoghese ad ora favorito rispetto a Nkunku. Nel Como, a centrocampo Perrone non si tocca. In avanti, sulla destra sfida per una maglia da titolare tra Addai (favorito), Kuhn e Jesus Rodriguez. Baturina confermato a sinistra, così come Nico Paz al centro. Come punta c'è Douvikas (Morata è squalificato), ma attenzione anche alla possibilità di scendere in campo senza punta di ruolo: in quel caso ci sarebbero cinque centrocampisti dal primo minuto.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Caqueret; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.