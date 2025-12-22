"È stato un piacere": Endrick ha salutato il Real Madrid, a breve il trasferimento al Lione

Bomba da Defensa Central. Secondo il portale spagnolo, Endrick si sarebbe congedato ieri dai suoi compagni del Real Madrid, dallo staff di Xabi Alonso e pure dalla stampa, perché non indosserà più la maglia blanca in questa stagione. Il calciatore brasiliano ha saltato la partita col Siviglia per squalifica due giornate fa, ma era sugli spalti con la sua fidanzata e ha sostenuto la squadra nell’ultima partita dell’anno prima di salutare.

"È stato un piacere trascorrere questo tempo con voi, spero che vinciate la Liga e la Champions. Io lo celebrerò", sarebbe stato il breve discorso del 19enne alla squadra, visibilmente emozionato. Secondo i colleghi spagnoli Endrick sarebbe dispiaciuto di lasciare il Real, sebbene venga utilizzato col contagocce da mister Xabi Alonso e questo danneggi la sua crescita in termini di carriera. Al tempo stesso però sarebbe consapevole che il prestito all'Olympique Lione sia il miglior passo, specialmente in direzione Mondiale 2026 con il Brasile.

Dalle parti dell'OL avrebbero molta fiducia nelle potenzialità di Endrick e in ciò che può apportare alla loro squadra di Fonseca. Riterrebbero che non stia giocando più minuti al Real Madrid a causa della forte concorrenza in attacco e perché nella sua posizione gioca Kylian Mbappé, certi però che il brasiliano classe 2006 in futuro sarà tra i migliori. Secondo quanto riportato, il trasferimento a titolo temporaneo durerà fino al 30 giugno, dopodiché tornerà a Madrid e si giocherà un posto in squadra.