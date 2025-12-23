L'Inter parla ancora croato: incontro per Mlacic dell'Hajduk, i dettagli

L'Inter e la Croazia hanno un rapporto particolarmente proficuo. Quello del giovane centrocampista Petar Sucic, prelevato in estate dalla Dinamo Zagabria, è solo l'ultimo esempio di come il direttore sportivo Piero Ausilio abbia mantenuto sempre l'attenzione alta su ciò che offre quel mercato. Da Perisic a Brozovic, gli esempi di chi si è imposto nella storia recente del club non mancano e presto potrebbe arrivare un nuovo prospetto proprio da lì.

L'Inter infatti è interessata a Branimir Mlacic, difensore classe 2007 in forza all'Hajduk Spalato (leggi qui le dichiarazioni di un noto intermediario croato a TMW). E ora la dirigenza starebbe muovendo anche i primi passi concreti per avvicinarsi all'acquisto. A rivelarlo è il giornalista Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube.

Ci sarebbe infatti stato un incontro fra l'Inter e gli agenti del 18enne. Su di lui però non ci sarebbero soltanto i nerazzurri, ma anche altri club, compresi alcuni provenienti dall'Italia.

Le cifre? Sarebbe un'operazione da 5 milioni di euro complessivi, con bonus compresi nel totale. Insomma, l'Inter non è sola, ma si sta entrando nel vivo e i nerazzurri ci sono, con contatti concreti. Al momento comunque si tratterebbe di un giocatore che andrebbe a rinforzare la squadra Under 23 di Stefano Vecchi, con la prospettiva di guadagnare la prima squadra.