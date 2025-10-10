I compagni hanno lasciato a Berti il rigore, Baldini: "Un gesto che mi fa più felice del 4-0"

Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Italia Under 21, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per parlare del 4-0 contro la Svezia e commentare anche il bel gesto dei calciatori azzurrini in occasione del rigore trasformato da Tommaso Berti, a cui è stato lasciato il pallone per segnare al debutto proprio nella sua Cesena: "È una dimostrazione che è un gruppo coeso, che è contento di stare insieme, a cui piace ridere e scherzare, ma che sa anche lavorare. Mi riempie più di gioia quel gesto che la vittoria per 4-0".

Sul cucchiaio di Camarda, anch'esso andato a segno, Baldini ha poi aggiunto: "Non gli ho detto nulla. Ognuno è libero di calciare come vuole, anche se io quei calci di rigore lì li odio (ride, ndr), ma se uno se la sente è giusto che lo faccia".

Infine, un commento sulla libertà degli azzurrini: "Non metto loro pressioni o sono preoccupato tanto dagli avversari. Spiego la partita e voglio che loro giochino perché sono bravi, hanno talento e non devono avere freni".

