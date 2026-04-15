I contratti di Chivu e Locatelli, le parole di David, Gimenez e Vanoli: le top news delle 13

Cristian Chivu non lascia. Ma raddoppia. Il tecnico dell'Inter si sta avviando verso la conquista dello scudetto al primo anno. Imprese di questo genere non accadono a molti. Frutto di un campionato passato in testa alla classifica dalla 15a giornata e mai più abbandonata. Le due vittorie contro Roma e Como rappresentano due crocevia importanti nella vittoria finale. Adesso si attende soltanto la matematica e la festa può iniziare con il mister che poi si legherà al club di viale della Liberazione. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta poi i dettagli del contratto dell’allenatore che andrà a legarsi con l’Inter fino al 2028 con opzione fino al 2029. Lo stipendio sarà praticamente raddoppiato e passera dai 2,5 milioni di euro attuali a 4-5 milioni di euro.

Rafael Leao vuole riprendersi il Milan. L'attaccante portoghese nella serata di sabato è stato fischiato dal pubblico di San Siro alla sua uscita dal campo al termine di un'altra prestazione anonima. Un momento non positivo per la punta che si rispecchia anche nell'andamento della squadra di Massimiliano Allegri, sempre in lotta per un posto nella prossima Champions League ma reduce da due sconfitte consecutive che ne hanno rallentato la corsa. I ko contro Napoli e contro i friulani hanno di fatto staccato i rossoneri dall'Inter nella lotta per lo scudetto con i punti di distacco che adesso sono 12. E per farlo Allegri si affiderà ancora una volta al suo numero 10. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel prossimo turno a Verona Leao sarà ancora una volta titolare al di là dei fischi. Il tecnico toscano confida nei gol del suo attaccante, che farà coppia con Pulisic, per raggiungere la Champions League.

arole che non lasciano spazio a molte interpretazioni, quelle di Aurelio De Laurentiis su Antonio Conte: l'allenatore decida ora se restare o salpare verso nuovi lidi, così da permettere al club di valutare altri profili. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, le parole che il presidente ha pronunciato nell'intervista a The Athletic sono antecedenti a quelle di Conte al Tardini, anche se l'intervista è stata pubblicata solo ieri. Il quotidiano scrive che la riunione per programmare il futuro con il ds Manna e l’ad Chiavelli inizialmente immaginata a fine stagione o a Champions raggiunta, dovrebbe essere anticipata e una prima occasione è rappresentata dal fatto che De Laurentiis rientrerà oggi a Roma, mentre nel weekend si sposterà a Napoli. E se Conte dovesse lasciare? Fra i nomi in lizza ci potrebbero essere quelli dell'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini, quello del Bologna Vincenzo Italiano, Fabio Grosso (Sassuolo) e magari un ritorno di fiamma con Maurizio Sarri, ora alla Lazio.

Jonathan David è stato uno degli investimenti estivi più importanti della Juventus, che lo ha ingaggiato a parametro zero, ma ha versato circa 12,5 milioni di euro di oneri accessori e si è impegnata a pagare all'ex Lille uno stipendio da 6 milioni a stagione più 2 di bonus. Il rendimento è stato un po' al di sotto delle aspettative e questo ha creato dibattito sul suo futuro. Intervistato da TSN Canada, David ha raccontato la sua verità: "La Juventus è il club più esposto d’Italia. Tutti gli occhi sono su di te e ovviamente la gente parla... Credo ci siano stati momenti positivi e altri meno in un club nuovo con grandi aspettative dove non sono riuscito a segnare con la continuità che avrei voluto".

Ci siamo, per il rinnovo di Manuel Locatelli con la Juventus è tutto pronto. Il centrocampista bianconero ha un accordo che attualmente è in scadenza nel 2028, ma a breve lo allungherà fino al 2030, con il possibile inserimento anche di un'opzione a favore del club per prolungarlo di un'ulteriore stagione. Il capitano della Vecchia Signora ha vissuto spesso alti e bassi, è stato criticato ed esaltato dalla tifoseria, ma non è in discussione per Spalletti e la società. A testimoniarlo, come riportato da Tuttosport, sono anche i dettagli dell'intesa: Locatelli percepirà circa 4,5 milioni di euro netti all'anno, bonus inclusi, quasi 1,5 milioni in più di quelli che gli vengono garantiti attualmente. Il suo stipendio sarà uguale a quello di Weston McKennie, un altro la cui presenza in campo da non voluta è diventata necessaria nel corso delle stagioni, permettendogli di diventare un punto fermo della Juventus.

Tra prestazioni deludenti e problemi fisici, Santiago Gimenez ha decisamente steccato in questo 2025-2026. Intervistato da RECORD Mexico, il centravanti del Milan ha parlato così del suo campionato: "È stato un anno piuttosto complicato perché avevo iniziato la stagione con molte aspettative, giocando le prime 10 partite da titolare mentre la squadra era al primo posto. Avevo grandi aspettative e molta fame di raggiungere gli obiettivi stagionali, poi è arrivato l'infortunio...Tornare il Messico? È un desiderio interiore che ho e che sicuramente si realizzerà tra molti anni, spero, perché mi piace stare in Europa e competere ai massimi livelli, ma mi piacerebbe molto tornare al Cruz Azul. È una squadra che ha segnato un'epoca; quel Cruz Azul del 2020, 2021, 2022 credo sia stata una squadra che ha fatto il record di punti, che ha vinto la Coppa, la Supercoppa, la Liga MX e ho avuto la fortuna di far parte di quella rosa: è stato qualcosa di bello, meraviglioso. Chiaramente un giorno mi piacerebbe tornare".

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League contro il Crystal Palace: "Come si preparare questa gara? Con testa libera sapendo che servirà un'impresa. Ogni tanto per questo non conta tanto la qualità tecnica ma la voglia, fare qualcosa che va oltre, con coraggio e liberi di testa. Dovremmo rischiare, provare e sognare. Nonostante la classifica a volte ci ha impedito di essere liberi in questa competizione, al Franchi a volte ci sono stati delle imprese. Mi dispiace non avere la rosa al completo perché i cambi ci aiutano, ma con la Lazio abbiamo dimostrato di essere squadra".