Como, Fabregas: "Parlo spesso con Ludi di Koné. Mercato? Guardiamo il Real"

Nel corso della sua conferenza stampa a due giorni dal match contro il Sassuolo, Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato del centrocampo dei neroverdi: "È forte. Kone non lo conoscevo molto, sta facendo una grandissima stagione, ne parlo spesso con Ludi. Ha una fame incredibile, migliora settimana dopo settimana. Matic è come mio fratello, ho giocato con lui e mi ha dato la vita. È intelligente come nessuno. Gestisce le dinamiche delle partite, un'altra categoria. Thorstvedt lo conosciamo bene, per i dati dà risultati molto alti di performance. Lipani capitano dell'U21 italiana, magari alle volte deve aspettare il suo momento, ma perché il livello è molto alto".

Il suo vice allenatore nell'arco di due settimane è andato a vedere il Real Madrid Castiglia. C'entra il mercato? State monitorando qualcuno?

"Sì, siamo sempre in movimento. Vedere il giocatore dal vivo, sensazione e controllo, troppo importante. Stiamo cercando per il futuro, per migliorare, sappiamo i risultati di Nico Paz e Ramon".

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