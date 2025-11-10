I due argentini, il capitano del Kosovo e non solo. Tutti i convocati del Como in Nazionale

Dopo aver raccolto 18 punti nelle prime undici gare di campionato, anche per il Como arriva il momento della sosta, con i calciatori che stanno raggiungendo in queste ore le rispettive Nazionali in giro per il mondo. Nello specifico, si apprende dai canali ufficiali del club, sono nove i calciatori della rosa di mister Fabregas che hanno ricevuto la convocazione per prendere parte alle qualificazioni ai Mondiali 2026, agli Europei Under 21 e a diverse gare amichevoli internazionali.

Ecco l'elenco completo con i rispettivi impegni:

- Nico Paz e Maximo Perrone si uniranno alla nazionale argentina per l’amichevole contro l’Angola.

- Assane Diao scenderà in campo con la maglia della Nazionale del Senegal nelle amichevoli contro Brasile e Kenya.

- Mërgim Vojvoda, capitano del Kosovo, guiderà la sua nazionale nelle partite valide per le qualificazioni mondiali contro Slovenia e Svizzera.

- Stefan Posch rappresenterà l’Austria alle qualificazioni mondiali contro Cipro e Bosnia Erzegovina.

- I giovani spagnoli Jacobo Ramón, Álex Valle e Jesús Rodríguez giocheranno con la Spagna Under 21 per le qualificazioni agli Europei contro San Marino e Romania.

- Jayden Addai è stato convocato dalla Nazionale Under 21 olandese per le gare di qualificazione agli Europei contro Slovenia e Israele.